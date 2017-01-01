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Вокруг ленд-лиза полемика не прекращалась никогда. Много лет два полярных мнения - «СССР выиграл войну благодаря поставкам ленд-лиза» и «ленд-лиз не сыграл никакой роли в исходе войны» - остаются основными в подавляющем большинстве источников. Самые корректные комментарии ограничиваются констатацией – да, был. Но разве не правильнее узнать правду? Разобраться в политических мотивах заинтересованных сторон, узнать о количественной и качественной составляющей поставок по ленд-лизу, собрать не только мнения публикуемых советских и злобствующих западных мемуаристов, но и простых командиров и солдат, советских, американских, английских моряков, летчиков. Разве не правильно вскрыть приписки в немецких, якобы педантично-точных отчетах?