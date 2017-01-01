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"Броня победы"
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24 марта
«Благодарю за доверие!»
Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока возглавил представитель Ямала. Григория Ледкова из...
Ямал в кадре
22 апреля
Полярный Урал, Собь
Полярный Урал прекрасен для туризма и экстремальных видов спорта круглый год. Зимой популярен среди лыжников, сноубордистов и снегоходчиков.

Дорогие друзья! Мы хотим узнать, как Вы видите Ямал. Личный взгляд, без ретуши, без купюр. Присылайте нам свои фото*. Лучшие работы будут размещены в разделе нашего сайта " Ямал в кадре!" и на наших страницах в социальных сетях. Комментируйте и делитесь с друзьями!
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Покорми птиц
Экологическая акция Первого Арктического телеканала! Присоединяйся к проекту и покорми птиц. Мы повесили домики-кормушки в парках и лесных зонах муниципальных образований Ямала. Найди кормушки с логотипом Первого Арктического, сделай креативное фото, выложи в любую социальную сеть с хэштегом #покормиптиц.
Спецпроекты
ХI традиционный открытый Чемпионат по зимней рыбалке ОГТРК Ямал-Регион

11 марта  2017 г. в поселке Катравож Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа на р. Собь состоится ХI  традиционный открытый Чемпионат  по зимней рыбалке ОГТРК Ямал-Регион.

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